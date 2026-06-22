von der Leyen: il posto della Moldavia è nell'Unione europea

(Teleborsa) - Il secondo Vertice UE-Moldavia ha segnato un ulteriore passo avanti nelle relazioni tra l'UE e la Repubblica di Moldavia, sottolineando i notevoli progressi compiuti dal Paese nel suo percorso di adesione all'UE. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo António Costa e la Presidente della Moldova Maia Sandu si sono riuniti a Bruxelles una settimana dopo l'apertura del primo gruppo di lavoro sui negoziati di adesione. Durante il Vertice, i leader si sono concentrati sui prossimi passi del processo di adesione della Moldavia e sull'approfondimento della sua graduale integrazione nell'Unione europea. Hanno inoltre fatto il punto sull'attuazione del Piano di crescita moldavo e delle relative riforme.



"Il posto della Moldavia è nell'Unione europea - ha detto von der Leyen - Il coraggio, la determinazione e l'impegno del suo popolo avvicinano il Paese alla nostra Unione ogni giorno di più. L'Europa è al fianco della Moldova: per le riforme, per le opportunità e per un futuro condiviso di pace, libertà, democrazia e prosperità".



Il percorso di riforme della Moldavia ha già garantito circa 504 milioni di euro di sostegno UE nell'ambito del Piano di crescita. Durante il vertice, è stato annunciato un nuovo investimento UE di 232,7 milioni di euro, sempre nell'ambito del Piano di crescita, per la riqualificazione della strada Porumbrei-Comrat.



I leader hanno accolto con favore i progressi compiuti dalla Moldavia nell'integrazione graduale dell'UE, in particolare attraverso la partecipazione all'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), al programma Roam Like at Home e a Europa Creativa. Questi importanti passi compiuti nell'ultimo anno stanno ora facilitando i trasferimenti di euro, eliminando le tariffe di roaming e avvicinando la Moldavia e i suoi cittadini all'Unione. Per rafforzare ulteriormente i contatti tra i cittadini, la Commissione sostiene la piena associazione della Moldavia al prossimo programma Erasmus+ e intende estendere il DiscoverEU Rail Pass ai giovani moldavi nel 2027.



I leader hanno discusso delle sfide regionali e globali, comprese le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la resilienza, la sicurezza e le istituzioni democratiche della Moldova. In questo contesto, una nuova misura di sostegno da 11 milioni di euro rafforzerà la resilienza della Moldova contro gli attacchi ibridi, mentre investimenti per 17 milioni di euro nelle infrastrutture di confine sosterranno la sicurezza e l'integrità territoriale del Paese.



La Moldavia è un paese candidato all'adesione all'UE dal giugno 2022. Il 15 giugno 2026, l'UE ha formalmente aperto il primo gruppo di negoziati del processo di adesione, dopo che la Moldavia ha soddisfatto i requisiti di apertura.

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