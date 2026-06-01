Corte conti: Poliambulatorio Montezemolo best practice per Ministero Salute

È stato inserito nel Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

(Teleborsa) - Il Piano nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute valorizza l’esperienza del Poliambulatorio “Montezemolo”, struttura sanitaria militare della Difesa istituita presso la Corte dei conti nel dicembre 2021 e lo indica come esempio di integrazione efficace tra sanità militare e sistema sanitario pubblico.



“Unica struttura sanitaria militare autorizzata a livello regionale, accreditata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territoriale, il Poliambulatorio rappresenta un esempio concreto di buona pratica organizzativa e di integrazione tra sanità militare e sistema sanitario pubblico civile - si legge nel Piano - Tale sinergia ha consentito di ampliare l’accesso ai servizi, ridurre i tempi di attesa e rispondere in modo più efficace ai crescenti bisogni di prevenzione e assistenza sanitaria”.



Nel corso del 2025, il Poliambulatorio Montezemolo ha erogato complessivamente 65.475 prestazioni sanitarie, confermando il proprio ruolo strategico nell’offerta di servizi sanitari integrati e nella promozione della prevenzione.



Soddisfazione è stata espressa dai promotori del Poliambulatorio.

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