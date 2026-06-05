UE, von der Leyen: allargamento è imperativo geostrategico e investimento a lungo termine

Il vertice UE-Balcani occidentali

(Teleborsa) - L'allargamento dell'Unione europea è "un imperativo geostrategico per noi e un investimento a lungo termine nella nostra pace, stabilità e sicurezza". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice UE-Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro.



Questo processo "rimarrà basato sul merito", ma "deve diventare più dinamico". "Perché basato sul merito non significa lento - ha detto von der Leyen - Significa equo e prevedibile. In altre parole, significa che quando le riforme vengono attuate, devono seguire progressi sul cammino di adesione all'Unione europea. Ed è questo che vogliamo fare: premiare le riforme con una reale integrazione. Ad esempio, con l'accesso ai nostri programmi, legami più stretti con il Mercato Unico e finanziamenti UE che incentivino le riforme".



Entrando più nello specifico, la numero uno della Commissione UE ha detto che "l'obiettivo del Montenegro di diventare il 28° Stato membro entro il 2028 è a portata di mano. Questo è molto chiaro. Le discussioni di oggi lo dimostrano. Pertanto, non possiamo che incoraggiarvi a mantenere lo spirito positivo e il ritmo che avete dimostrato, così come l'ambizione e la determinazione".



"Ci auguriamo che l'Albania segua presto l'esempio - ha aggiunto - E che l'intera regione continui ad avvicinarsi alla nostra Unione".



Il vertice di Tivat si è svolto a sei mesi di distanza dall'ultimo vertice di Bruxelles, riaffermando la solidità delle relazioni dell'UE con i Balcani occidentali.



Parlando più in generale, ha detto che "la nostra sicurezza è interconnessa, le nostre economie sono interconnesse e il nostro futuro è interconnesso. Il processo di allargamento è il modo in cui trasformiamo questa realtà in adesione. E come avviciniamo i Balcani occidentali al luogo a cui appartengono: il cuore dell'Unione europea".



Avviato nel 2023, il piano di crescita mira a incoraggiare una più rapida convergenza socioeconomica con l'UE e la graduale integrazione nel mercato unico dell'UE: rafforzando l'integrazione economica dei partner dei Balcani occidentali nel mercato unico dell'UE; facendo progredire l'integrazione economica regionale tramite il mercato comune regionale; incentivando le riforme connesse all'UE con l'erogazione di un importo fino a 6 miliardi di euro per riforme e investimenti.



"Il piano di crescita è importante perché rappresenta già una graduale integrazione in diversi settori del Mercato unico - ha detto von der Leyen - Il principio è molto semplice: apriamo i settori del Mercato unico alle imprese dei Balcani occidentali; di conseguenza, i paesi dei Balcani occidentali devono attuare riforme per creare condizioni di parità; ma con le riforme arrivano i nostri investimenti. Si tratta di cose molto concrete e pratiche. Finora abbiamo erogato investimenti per 675 milioni di euro. La prossima tranche prevista per l'erogazione è di 540 milioni di euro. Ad esempio, si tratta di internet ad alta velocità per 75.000 famiglie, elettrificazione della rete ferroviaria o posti negli asili nido, solo per citarne alcuni. Ma ha anche un impatto molto importante per le aziende e le imprese dei Balcani occidentali. Ad esempio, SEPA, l'Area Unica dei Pagamenti in Euro, è stata introdotta in quattro paesi dei Balcani occidentali. Cosa significa? Normalmente, le transazioni richiedono giorni per essere completate e hanno un costo. Con SEPA, invece, si effettuano in pochi secondi e sono gratuite. Se l'intera regione fosse integrata, i risparmi per le aziende potrebbero raggiungere circa 1 miliardo di euro".

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