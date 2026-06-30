ENEA: a Portici una conferenza su acqua, energia e sostenibilità

(Teleborsa) - Dal primo al 3 luglio il Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli) ospiterà The Water Resources and Energy Systems Conference, tre giornate di confronto dedicate alle sfide che legano risorse idriche, sistemi energetici e transizione ecologica, in un contesto segnato dalla siccità, dal Critical Raw Materials Act e dalla crescente domanda energetica dei data center.



Tra i relatori figurano Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Sostenibilità dell'ENEA, Carlo Sansone dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Stefano Tersigni dell'ISTAT.



Il programma prevede 39 interventi scientifici articolati in sei sessioni tematiche dedicate, tra gli altri temi, al fotovoltaico galleggiante, alla depurazione delle acque, all'idrogeno verde, alla governance delle materie prime critiche, ai digital twin e alla vulnerabilità idro-climatica delle infrastrutture energetiche.



In calendario anche una tavola rotonda con rappresentanti di ENEA, RSE, Università Federico II e Politecnico di Torino, oltre a un open mic aperto ai giornalisti sulla sostenibilità dell'intelligenza artificiale, con un focus sul crescente impatto energetico delle tecnologie AI. L'ISTAT presenterà inoltre un approfondimento sui consumi idrici della generazione termoelettrica in Italia, mentre una sessione poster darà spazio a 17 contributi scientifici realizzati da giovani ricercatori.



Le richieste di accredito stampa dovranno essere inviate entro le ore 14 di martedì 30 giugno.

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