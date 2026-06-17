Francoforte: risultato positivo per Bayer
(Teleborsa) - Bene la compagnia chimico-farmaceutica, con un rialzo del 3,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,82%, rispetto a +2,09% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario di medio periodo del produttore tedesco di farmaci ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 37,68 Euro. Supporto a 36,33. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 39,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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