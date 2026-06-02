Francoforte: rosso per Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica , con una flessione del 3,76%.



La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di farmaci evidenzia un declino dei corsi verso area 33,21 Euro con prima area di resistenza vista a 34,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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