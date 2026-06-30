Francoforte: calo per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia telefonica tedesca , con un ribasso del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Telekom rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico dell' operatore di telefonia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,12 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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