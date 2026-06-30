Francoforte: nuovo spunto rialzista per Vonovia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vonovia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Vonovia rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,73 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,34. L'equilibrata forza rialzista di Vonovia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 22,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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