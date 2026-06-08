Francoforte: andamento negativo per Vonovia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Vonovia rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Vonovia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,71 Euro. Prima resistenza a 19,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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