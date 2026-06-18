Francoforte: rosso per Vonovia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Vonovia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 20,47 Euro. Supporto a 20,16. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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