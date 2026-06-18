Francoforte: rosso per Vonovia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Vonovia ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 20,47 Euro. Supporto a 20,16. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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