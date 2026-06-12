Francoforte: mette il turbo Vonovia
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vonovia più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,21 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,72. Il peggioramento di Vonovia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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