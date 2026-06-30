Francoforte: risultato positivo per Zalando

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che vende calzature e moda online , che lievita del 2,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,78%, rispetto a -0,62% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zalando , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25,97 Euro. Primo supporto visto a 25,19. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```