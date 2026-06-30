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Germania, Prezzi consumo (MoM) in giugno

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Germania, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Germania, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era 0%).
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