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Germania, Prezzi consumo (MoM) in giugno
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30 giugno 2026 - 14.10
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Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,3%
, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era 0%).
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