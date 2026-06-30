Appuntamenti macroeconomici del 30 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 30/06/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,3%)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -21,5 Mld £; preced. -18,4 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,4%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,8%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 0,8%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 60 punti; preced. 62,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94,2 punti; preced. 93,1 punti)
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