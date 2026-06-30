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Francia, Prezzi consumo (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Francia, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,1% (la previsione era 0%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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