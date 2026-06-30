Milano 12:35
51.659 +0,97%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:35
10.598 +1,09%
Francoforte 12:35
24.975 +1,41%

Prezzi consumo Italia (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Italia (MoM) in giugno
Italia, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,2%).
Condividi
```