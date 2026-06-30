Londra: balza in avanti Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Scambia in profit il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che lievita del 2,55%.
Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,995 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,055. Il peggioramento di Polar Capital Technology Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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