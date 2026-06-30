Nel 2025 la ricchezza globale cresce del 10,8%, Italia stagnante

UBS Global Wealth Report 2026: quasi un milione di nuovi milionari nel mondo.

(Teleborsa) - Secondo il Global Wealth Report 2026 di UBS, la ricchezza personale globale è cresciuta del 10,8% in dollari nel 2025, il ritmo più rapido dal 2017 e il terzo anno consecutivo di espansione, ben oltre la crescita del 4,6% del 2024 e del 4,2% del 2023. La crescita più sostenuta si è registrata in Europa, Medio Oriente e Africa (+17,5%), seguita dalle Americhe (+8,5%) e dall'Asia-Pacifico (+5,9%), con disparità in parte spiegate dalle oscillazioni valutarie, in particolare dal calo del dollaro.



"La ricchezza globale sta evolvendo rapidamente, con una crescita sempre più influenzata dal cambiamento delle condizioni economiche, dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove opportunità che si presentano nei vari mercati", ha commentato Iqbal Khan, Co-President UBS Global Wealth Management.



A livello globale, nel 2025 sono nati quasi un milione di nuovi milionari in dollari, al ritmo di oltre 2.600 al giorno: gli Stati Uniti da soli rappresentano quasi la metà di questa crescita, con oltre 440.000 nuovi milionari. Oltre la metà della ricchezza personale mondiale resta concentrata tra Stati Uniti e Cina continentale. La Svizzera guida la classifica per ricchezza media per adulto (910.382 dollari), seguita da Stati Uniti e Lussemburgo.



Per l'Italia, il quadro è di sostanziale stagnazione: la ricchezza media per adulto, misurata in valuta locale al netto dell'inflazione, è rimasta ferma dall'inizio del decennio, mentre quella mediana è cresciuta solo del 3,3%. Il patrimonio lordo personale italiano è composto poco oltre la metà da asset finanziari, con un livello di debito inferiore al 9%, comparativamente basso nel panorama internazionale. Quasi la metà degli adulti italiani ha un patrimonio netto compreso tra 100.000 e un milione di dollari, mentre il 2,5% degli adulti possiede oltre un milione di dollari, detenendo collettivamente quasi il 30% della ricchezza nazionale. Nel 2025 il numero di milionari in dollari italiani è salito del 2,4%, pari a circa 28.600 persone in più, raggiungendo quota 1,235 milioni di individui.



La ricchezza media per adulto in Italia si attesta a 279.439 dollari, quella mediana a 131.001 dollari, con un PIL pro capite di 51.549 dollari.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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