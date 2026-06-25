BAT Trieste presenta 3° edizione Studio MIB: 275.6 milioni di produzione in sinergia col territorio

Per ogni euro di produzione dell’azienda si attiva un effetto moltiplicativo fino a 5,5 euro. Oltre il 90% del valore aggiunto resta tra Trieste e il Friuli Venezia Giulia.

(Teleborsa) - Nel 2025 BAT Trieste ha attivato una produzione complessiva pari a 275,6 milioni di euro nel sistema economico nazionale. Per ogni euro di produzione dell'azienda si attiva un effetto moltiplicativo fino a 5,5 euro e una quota superiore al 90% del valore aggiunto prodotto rimane tra Trieste e il Friuli Venezia Giulia. Sono questi i dati emersi oggi durante la presentazione della terza edizione dello studio realizzato dal MIB Trieste School of Management sull'impatto dell'impianto di produzione inaugurato a giugno 2023.



Durante la presentazione dello studio, Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia, ha dichiarato: "I risultati dello studio MIB dimostrano che è possibile generare impatto economico e sociale tangibile mantenendo al tempo stesso una prospettiva globale. È esattamente questo equilibrio, tra radicamento locale e visione internazionale, che guida le nostre scelte e che vogliamo continuare a rafforzare".



BAT Italia è parte del Gruppo BAT (British American Tobacco), fondato nel 1902, con sede a Londra. Con più di 800 dipendenti in Italia, BAT contribuisce con oltre 2 miliardi di euro l'anno alle entrate erariali dello Stato.



(Foto: Andrea Di Paolo, Presidente di BAT Trieste, Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia)

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