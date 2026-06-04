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Spagna, ad aprile produzione industriale cresce in linea con attese

Economia, Macroeconomia
Spagna, ad aprile produzione industriale cresce in linea con attese
(Teleborsa) - Cresce la produzione industriale in Spagna nel mese di aprile 2026 in linea con le attese. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è salita del 2% su base annuale, dopo il +1,9% di marzo (rivisto da +1,8%).

Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un +4,2% su anno.

Si è registrato invece una leggera flessione mensile dello 0,4%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.
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