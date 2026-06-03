BCE, cresce il ruolo internazionale dell'euro che è "seconda valuta più importante al mondo"

Ma perchè l'euro sia "veramente globale" necessari "mercati dei capitali più profondi e liquidi".

(Teleborsa) - "Nel 2025, il ruolo internazionale dell'euro è aumentato moderatamente, rafforzando la sua posizione di seconda valuta più importante al mondo. La quota dell'euro in un'ampia gamma di indicatori di utilizzo internazionale è salita a circa il 20%, proseguendo un trend di crescita graduale ma costante osservato dall'invasione russa della Crimea nel 2014". È quanto emerge dal rapporto redatto dalla BCE sul ruolo internazionale dell'euro nel 2025, pubblicato martedì.



Lo scorso anno, aggiunge il report, l'emissione di debito internazionale in euro ha raggiunto il livello più alto dall'introduzione della moneta unica, con un aumento di circa il 30% rispetto al 2024. L'euro è diventato inoltre per la prima volta la valuta leader nel mercato internazionale delle obbligazioni verdi e sostenibili. Gli afflussi di capitali esteri nell'area euro si sono avvicinati ai massimi storici.



Eppure non mancano "segnali di fragilità". Infatti, hanno spiegato da Francoforte, le banche centrali hanno continuato ad aumentare le riserve auree in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche, mentre alcuni paesi hanno promosso sistemi di pagamento transfrontalieri alternativi, compresi quelli basati su tecnologie digitali. Queste tendenze evidenziano una crescente frammentazione del sistema monetario internazionale.



"L'euro ha la possibilità di rafforzare il suo appeal globale, a condizione che i responsabili politici europei creino le condizioni necessarie e traducano le parole in azioni", ha affermato la presidente della BCE Christine Lagarde. "Affinché ciò avvenga, è necessario rafforzare i tre pilastri che sostengono il potenziale globale dell'euro: la resilienza economica, l'integrità giuridica e istituzionale e la credibilità geopolitica".



Perché l'euro si trasformi in una valuta internazionale veramente globale, ha aggiunto il rapporto, l'area dell'euro deve sviluppare mercati dei capitali più profondi e liquidi. "È fondamentale compiere passi concreti verso il completamento dell'unione dei risparmi e degli investimenti entro una tempistica ambiziosa. Inoltre, il finanziamento congiunto dei beni pubblici contribuirebbe a creare un pool sicuro e liquido di debito pubblico dell'UE. Salvaguardare la fiducia degli investitori nelle istituzioni e nelle politiche che sono alla base dell'euro, anche attraverso il rispetto dello stato di diritto, rimane cruciale per l'attrattiva globale della valuta".





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