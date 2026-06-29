New York: giornata depressa per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature industriali , che tratta con una perdita del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.





Tecnicamente, Honeywell International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 247,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 232,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 261,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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