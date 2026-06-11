Milano 13:41
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Dow Jones 10-giu
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Londra 13:41
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Francoforte 13:41
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Parigi: balza in avanti Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Carrefour
Rialzo marcato per il colosso della grande distribuzione, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
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