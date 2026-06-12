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A Piazza Affari, forte ascesa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari, forte ascesa per il settore assicurativo italiano
In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,97% avanza a quota 46.370,73 punti.
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