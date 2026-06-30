Piazza Affari: scambi al rialzo per Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,21%.



L'andamento di Prysmian nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario dell' azienda produttrice di cavi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 147,7 Euro. Prima resistenza a 150,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 145,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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