Milano 12:28
51.674 +1,00%
Nasdaq 29-giu
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Dow Jones 29-giu
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Italia, Prezzi consumo (YoY) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (YoY) in giugno
Italia, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +3%, in calo rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,1%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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