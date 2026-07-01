Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Frazionale rialzo per il cambio Euro / Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,38%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 186,195. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 184,679. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187,711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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