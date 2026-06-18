Milano 10:38
52.502 -0,18%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
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Londra 10:39
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Ribasso composto e controllato per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione in flessione dello 0,78% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario dell'Euro contro Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 184,273. Prima resistenza a 185,733. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 183,787.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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