Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,336, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 184,637. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,903.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)