Milano 10:35
51.849 +0,41%
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:35
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24.876 +0,55%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 183,336, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 184,637. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,903.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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