Analisi Tecnica: EUR/YEN del 31/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 185,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 186,23.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)