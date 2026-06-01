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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 31/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 185,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 186,23.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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