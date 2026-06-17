Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,20%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,519 e primo supporto individuato a 185,622. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,415.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)