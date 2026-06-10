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Dow Jones 19:29
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Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,51%

Il CAC40 termina a 8.161,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,51%
Parigi porta a casa un calo dello 0,51%, con chiusura a 8.161,83 punti.
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