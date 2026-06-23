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Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,71%

Il CAC40 termina a 8.340,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,71%
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dello 0,71% e chiude a 8.340,71 punti.
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