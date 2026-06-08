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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,23%

Il CAC40 chiude a 8.199,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,23%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,23% e archivia la seduta a 8.199,29 punti.
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