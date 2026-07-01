Felloni: "Saldi, un'opportunità per qualità e negozi di fiducia. Bene i dazi UE sui piccoli pacchi"

(Teleborsa) - "I saldi estivi sono uno degli appuntamenti più attesi da famiglie, turisti e imprese con l’obiettivo di sostenere i consumi, valorizzare il commercio di prossimità e rafforzare un pilastro fondamentale della filiera della moda. Anche l’introduzione, da oggi, primo luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchi extra UE è un segnale importante per riequilibrare il mercato all’insegna del principio ‘stesso mercato stesse regole’. Una misura che Federazione Moda Italia-Confcommercio ha fortemente voluto a livello europeo e che va nella direzione di contrastare gli squilibri generati dall’ultra fast fashion". Lo ha dichiarato il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.



"Oggi, inoltre, sono sempre più indispensabili misure per rilanciare consumi e competitività. Domani, 2 luglio, porteremo le nostre proposte all’incontro sul retail della Moda presso il MIMIT. Il futuro della moda italiana dipende sicuramente dalla capacità delle imprese di innovare, ma anche da politiche che sostengano chi ogni giorno mantiene vivi i centri urbani, crea occupazione, offre servizi ai cittadini e rappresenta il volto più autentico del Sense of Italy; quell’insieme di cultura, competenza, relazioni umane, qualità, bellezza, identità territoriale che rende unico il nostro modello distributivo e contribuisce a rendere il made in Italy riconoscibile nel mondo", conclude Felloni.

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