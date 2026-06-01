Bohus intende quotarsi su Euronext Oslo Bors

(Teleborsa) - Bohus, la più grande catena di negozi di arredamento di fascia media in Norvegia, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi su Euronext Oslo Bors.



Il Gruppo è stato fondato nel 1976 e oggi gestisce una piattaforma omnicanale composta da 72 negozi in tutta la Norvegia (di cui 66 di proprietà e sei in franchising), supportati da un magazzino centrale di oltre 30.000 metri quadri e da un canale online complementare. Nel 2025, il Gruppo ha completato l'acquisizione di 55 negozi precedentemente in franchising, trasformando Bohus da un modello prevalentemente basato sul franchising a un modello di catena centralizzato con 66 negozi di proprietà. Bohus ha registrato una quota di mercato del 17% nel settore dell'arredamento norvegese nel 2025.



"Bohus è la più grande catena di vendita al dettaglio di mobili di fascia media in Norvegia e ora disponiamo delle dimensioni, della piattaforma logistica e dell'organizzazione necessarie per cogliere ulteriori opportunità di crescita e aumentare la quota di mercato attraverso nuovi punti vendita e continui miglioramenti operativi - ha detto il CEO John Thomasgaard - L'obiettivo è aprire da 3 a 5 nuovi negozi all'anno per i prossimi anni".



"Il board ritiene che la quotazione su Euronext Oslo Bors supporterà il continuo sviluppo di Bohus, diversificherà la base azionaria e amplierà l'accesso ai mercati dei capitali, garantendo al contempo che il Gruppo continui a perseguire le proprie priorità strategiche e a creare valore significativo per tutti gli azionisti", ha commentato il presidente Erik Volden.



Nel periodo 2023-2025, i ricavi complessivi del Gruppo sono cresciuti da 3.077 milioni di NOK a 3.671 milioni di NOK (circa 341 milioni di euro), pari a un CAGR del 9,2%, 4,4 punti percentuali al di sopra della media di mercato nello stesso periodo. Nel 2025, il Gruppo ha registrato un fatturato operativo pro forma di 3.596 milioni di NOK, con un EBIT pro forma rettificato di 444 milioni di NOK (circa 41 milioni di euro), corrispondente a un margine EBIT pro forma rettificato del 12,3%. Le azioni della società sono detenute principalmente da ex proprietari di negozi.

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