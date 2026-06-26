Appuntamenti macroeconomici del 26 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 26/06/2026
11:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 94,1 punti)
11:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 94,5 punti; preced. 93,4 punti)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 3,85 Mld Euro)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,9 punti; preced. 44,8 punti)
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