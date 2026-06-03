Coin, partnership strategica con Mango e aumento di capitale fino a 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, ha annunciato un accordo strategico con Mango, tra i principali fashion brand a livello internazionale, e la delibera di un nuovo aumento di capitale. Le iniziative rappresentano le pietre miliari di un ampio piano industriale finalizzato al rilancio della catena e alla transizione verso un nuovo business model.



"L'aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e la partnership strategica con Mango rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di trasformazione di Coin - dichiara l'AD Matteo Cosmi - Questa operazione dimostra che il progetto Coin torna ad attrarre fiducia, investimenti e brand internazionali di primo piano. L'ingresso di Mango nella nostra rete, con oltre 20 aperture entro fine 2027, è un segnale concreto della corretta direzione intrapresa. Un modello in cui Coin mette a disposizione dei partner la forza della propria rete, la qualità dei propri spazi, la centralità delle proprie location e la credibilità di un'insegna storica italiana, trasformandosi in un abilitatore di crescita per i marchi e in un nuovo punto di riferimento per il cliente finale. Siamo una Brand Platform capace di offrire ai marchi un luogo qualificato in cui esprimere valore, identità e qualità e ai clienti un'esperienza più ricca, più contemporanea e più coerente con le nuove aspettative del mercato. L'accordo con Mango non è un punto di arrivo, ma il primo, importante capitolo di una nuova strategia. Altri brand internazionali hanno già scelto e sposato il progetto di Coin e si apprestano a fare il loro ingresso ufficiale nei nostri negozi nei prossimi mesi".



Mango ha scelto Coin come partner cardine del proprio piano di sviluppo 2026-2027 in Italia con 13.500 mq di superfici di vendita all'interno dei negozi Coin. A supporto di questa ampia espansione, Mango investirà direttamente nella rete Coin per implementare in 22 negozi il suo concept flagship "New Med", una vera e propria "casa mediterranea" dal design d'avanguardia che ospiterà l'intero universo del brand (Donna, Man, Kids e Teen). Il piano complessivo di 22 location seguirà una roadmap serrata: il grande lancio d'autunno (entro ottobre 2026): Le prime 8 inaugurazioni si concentreranno interamente nei Coin di Milano, Bari, Roma (nelle sedi di San Giovanni e Cinecittà), Catania, Firenze, Piacenza e Vicenza; il completamento nel 2027: Le restanti location verranno inaugurate progressivamente nel corso del 2027.



A supporto del piano di sviluppo e del nuovo business model, l'assemblea dei soci di Coin ha deliberato un nuovo significativo aumento di capitale fino a 30 milioni di euro. Questa manovra è finalizzata a supportare la nuova visione industriale della società. Le risorse saranno destinate al rinnovamento degli store sull'intera rete nazionale e all'accelerazione della trasformazione digitale dell'azienda.

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