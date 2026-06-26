Usa, Trump minaccia l'Europa: dazi al 100% ai paesi che applicano tasse su servizi digitali Big Tech

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre dazi al 100% sui beni di qualsiasi paese che applichi una tassa sui servizi digitali alle società americane. "Questo DAZIO supererà gli accordi commerciali stipulati con il Paese, che siano implementati, firmati o meno", ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che i dazi "saranno immediatamente imposti" qualora i paesi procedano con i loro piani fiscali digitali. Nel post, Trump ha fatto riferimento esplicito a "numerosi paesi europei" che starebbe valutando l'applicazione di tali imposte.



Trump ha più volte dichiarato di voler ritorsioni contro i paesi che applicano digital services tax, sostenendo che penalizzino ingiustamente i colossi tech americani come Meta, Alphabet e Amazon. In passato aveva minacciato di interrompere ogni trattativa commerciale con il Canada per una proposta analoga, che Ottawa ha poi cancellato prima dell'entrata in vigore.



Come ha fatto notare Cnbc, però, restano in piedi parecchi dubbi sulla base giuridica della minaccia. La Corte Suprema ha già bocciato i dazi "reciproci" globali di Trump, stabilendo che l'International Emergency Economic Powers Act non autorizza l'esecutivo a imporre unilateralmente dazi così estesi. Trump aveva risposto firmando un ordine esecutivo che introduceva un dazio globale del 10% ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, ma i dazi creati con questo strumento hanno una durata massima di 150 giorni, con qualsiasi proroga che richiede l'approvazione del Congresso.













(Foto: Matt H. Wade)

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