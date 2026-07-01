Francoforte: scambi al rialzo per Hella Gmbh

(Teleborsa) - Scambia in profit Hella Gmbh , che lievita dell'1,82%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hella Gmbh rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Hella Gmbh resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 73,73 Euro. Supporto visto a quota 71,53. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 75,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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