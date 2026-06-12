Milano 13:04
51.452 +1,88%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 13:05
10.416 +1,09%
Francoforte 13:04
24.594 +1,59%

Francoforte: balza in avanti Hella Gmbh

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Hella Gmbh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hella Gmbh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.

Il movimento di Hella Gmbh, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Hella Gmbh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71 Euro con tetto rappresentato dall'area 72,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```