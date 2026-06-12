Francoforte: balza in avanti Hella Gmbh

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hella Gmbh , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.



Il movimento di Hella Gmbh , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Hella Gmbh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71 Euro con tetto rappresentato dall'area 72,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```