Francoforte: balza in avanti Hella Gmbh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hella Gmbh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Il movimento di Hella Gmbh, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Hella Gmbh suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 71 Euro con tetto rappresentato dall'area 72,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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