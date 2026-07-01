Milano 13:05
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Londra: brillante l'andamento di Sainsbury's

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Sainsbury's
Apprezzabile rialzo per la catena inglese di supermercati, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.
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