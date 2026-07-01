Londra: risultato positivo per Sainsbury's
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della catena inglese di supermercati, con una variazione percentuale del 3,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sainsbury's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sainsbury's rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Sainsbury's classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,338 sterline e primo supporto individuato a 3,227. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,449.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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