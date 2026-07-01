Londra: risultato positivo per Sainsbury's

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della catena inglese di supermercati , con una variazione percentuale del 3,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sainsbury's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sainsbury's rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Sainsbury's classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,338 sterline e primo supporto individuato a 3,227. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,449.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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