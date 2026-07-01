Marvell Technology, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che presenta un pessimo -7,53%.



L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Marvell Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 287,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 268,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 306,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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