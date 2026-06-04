Milano 16:01
50.133 +0,19%
Nasdaq 16:01
30.192 -1,24%
Dow Jones 16:01
51.465 +1,53%
Londra 16:01
10.342 +0,10%
Francoforte 16:01
24.975 +0,72%

Francoforte: scambi al rialzo per Merck KGaA

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Merck KGaA
Bene la compagnia farmaceutica tedesca, con un rialzo del 2,36%.
Condividi
```