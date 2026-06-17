Milano 10:02
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Nasdaq 16-giu
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Dow Jones 16-giu
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Londra 10:02
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Francoforte 10:02
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Parigi: netto calo registrato da Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: netto calo registrato da Orange
A picco la società di tlc, che presenta un pessimo -3,83%.
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