Si muove in ribasso Orange a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tlc , che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Orange rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della multinazionale delle tlc mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,71 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,08. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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