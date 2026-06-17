Si muove in ribasso Orange a Parigi
(Teleborsa) - Ribasso per la società di tlc, che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Orange rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della multinazionale delle tlc mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,71 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,08. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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