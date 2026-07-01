Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che lievita dell'1,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DiaSorin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DiaSorin, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 69,34 Euro. Primo supporto visto a 68,32. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 67,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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