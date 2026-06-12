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Piazza Affari: calo per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per DiaSorin
Si muove verso il basso l'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una flessione dell'1,94%.
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