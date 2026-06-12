Piazza Affari: scambi negativi per DiaSorin

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che presenta una flessione dell'1,94%.



L'andamento di DiaSorin nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società biotecnologica . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,01 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 68,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 68,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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